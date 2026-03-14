트럼프가 '러브콜' 했는데...북한 김정은, 미사일로 화답

북한이 14일 동해상으로 탄도미사일 10여발을 발사했다.합참은 "우리 군은 오늘 오후 1시 20분께 북한 순안 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 10여발을 포착했다"고 밝혔다.그러면서 "추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데 미국 및 일본 측과 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.한미 정보당국은 북한 탄도미사일의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.북한의 탄도미사일 발사는 지난 1월 27일 동해상으로 발사한 이래 47일 만이다. 올해 들어 3번째이기도 하다.특히 이날 탄도미사일 발사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 보이고 나서 이뤄진 것이어서 더욱 이목이 쏠린다.트럼프 대통령은 13일(현지시간) 백악관을 방문한 김민석 국무총리와 만나 김정은 북한 국무위원장과 "좋은 관계를 유지하고 있다"며 "김 위원장이 미국과, 나와의 대화를 원하는지 궁금하다"며 김 총리에게 의견을 구한 것으로 전해졌다.트럼프 대통령은 작년 1월 백악관으로 복귀한 뒤 북미 대화 의지를 여러 차례 드러낸 바 있다.그러나 트럼프 대통령의 이런 '러브콜'에도 북한은 하루도 지나지 않아 탄도미사일 발사로 답한 셈이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com