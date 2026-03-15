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주택담보대출 금리 상단이 7%대에 다가가고 있다. 중동 전쟁 여파로 채권 금리가 상승한 영향이다.15일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 13일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.250∼6.504% 수준으로 나타났다. 1월 16일(연 4.130∼6.297%)과 비교해 약 두 달 사이 상단이 0.207%포인트(p), 하단이 0.120%p 높아졌다.고정금리의 주요 지표인 은행채 5년물 금리가 같은 기간 3.580%에서 3.860%로 0.280%p나 오른 것이 원인이다.은행채 등 시장금리는 지난해 하반기 이후 국내외 기준금리 인하 가능성이 낮아지면서 꾸준히 상승했따. 연말·연초 다소 진정됐지만, 최근 중동 사태 발발과 함께 다시 상승하는 추세다.가장 높은 금리를 적용하는 A 은행의 내부 시계열을 보면, 현재 금리 수준은 2023년 10월 말(6.705%) 이후 약 2년 5개월 만에 최고 기록이다.신용대출 금리는 연 3.930∼5.340%(1등급·1년 만기 기준)로, 역시 2개월 전보다 하단이 0.180%p 높다. 지표인 은행채 1년물 금리가 같은 기간 0.200%p 뛴 탓이다.한국은행의 기준금리는 지난해 7월 이후 8개월째 2.50% 수준에 묶여있다. 은행권에서는 시장금리가 사실상 지난해 하반기 이미 인하 사이클(주기)을 마치고 상승기에 진입했다고 보고 있다.김정우 기자 enyou@hankyung.com