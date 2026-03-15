작전명 '사막의 빛'…한국, 첫 軍수송기 사우디서 이륙

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 중동 지역에 머물던 우리 국민들이 군 수송기를 통해 귀국한다.15일 외교부와 국방부에 따르면 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 '시그너스' 1대가 14일(현지시간) 사우디아라비아 리야드에서 한국인 204명과 외국 국적 가족 5명, 일본 국민 2명 등 총 211명을 태우고 출발했다.수송기는 이날 오후 경기 성남 서울공항에 도착할 예정이다.탑승자들은 사우디아라비아를 비롯해 쿠웨이트, 바레인, 레바논 등에 체류하던 한국인들로, 대피를 위해 리야드로 집결했다.쿠웨이트 체류 국민들은 현지 대사관 인솔 아래 버스로 이동해 리야드에 도착했으며, 레바논 체류 국민들은 항공편을 이용해 합류한 것으로 전해졌다.정부는 이번 대피 작전을 위해 '사막의 빛'이라는 작전명을 붙이고, 수송 경로에 포함된 10여개 국가에 영공 통과 협조를 요청했다. 또 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 하는 신속대응팀을 현지에 파견해 작전을 지원했다.수송기에는 공군 조종사 외에도 공군 공정통제사(CCT) 10여명과 정비·의료 인력 등 약 60여명이 함께 탑승해 안전과 지원 임무를 맡았다.앞서 정부는 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 국민들을 위해 외교 협의를 통해 민항기와 전세기 운항을 마련했고, 이를 통해 두 국가에 있던 단기 체류자 문제는 상당 부분 해소된 것으로 판단했다.다만 전쟁 영향권에 있으면서도 아랍에미리트나 카타르로 이동하기 어려운 다른 중동 국가 체류 국민들이 남아 있어 정부는 리야드로 군 수송기를 투입하기로 결정했다.공군이 운용 중인 KC-330 시그너스가 해외 체류 우리 국민 수송을 위해 투입된 것은 이번이 일곱번째다. 가장 최근 사례는 2024년 이스라엘의 헤즈볼라 상대 지상 작전 당시 레바논에 투입돼 국민 96명 등을 이송한 작전이다.정부는 관련 규정에 따라 군 수송기 탑승자에게 성인 기준 약 88만원 수준의 비용을 청구할 예정이다.