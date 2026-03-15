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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 한국을 포함한 여러 국가의 군함 파견을 요구했다. 미국이 동맹국을 중심으로 다국적 해군 작전을 추진하는 것 아니냐는 분석이 제기된다.트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 SNS에 글을 올려 한국·중국·프랑스·일본·영국 등 5개국을 언급하며 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것"이라고 밝혔다.다만 해당 국가들이 실제로 군함을 파견할지에 대해서는 "바라건대"라는 표현을 사용했다. 현재로서는 사실상 군함 파견을 요청한 수준으로 풀이된다.트럼프 대통령은 이들 국가를 거론한 배경으로 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 원유 수급 차질을 꼽았다. 세계 원유 수송의 핵심 통로인 이 해협을 안정적으로 유지하기 위해 미국 작전에 동참해 달라는 의미다.현재 미국이 구상하는 작전은 해협을 통과하는 선박을 보호하는 호위 작전일 가능성이 크다. 이란이 무인기나 기뢰, 단거리 미사일 등으로 선박을 공격할 가능성이 있는 만큼 이를 방어하는 역할을 맡게 될 수 있다는 것이다.다만 호르무즈 해협은 수로가 좁고 공격에 취약해 작전에 참여한 군함이 공격 대상이 될 위험도 있는 것으로 알려졌다. 이에 미국이 단독 작전보다는 여러 나라가 참여하는 공동 작전을 통해 위험을 분산하려 한다는 견해도 존재한다.이란과의 전쟁이 2주를 넘긴 상황에서 미국은 다음 주에도 강력한 공습을 예고한 상태다. 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하며 원유 공급을 압박하는 상황에서 해협 봉쇄 해제는 전쟁의 중요한 변수가 됐다.트럼프 대통령이 지목한 국가 가운데 한국·일본·영국·프랑스는 미국의 주요 동맹국이다. 그동안 트럼프 대통령은 동맹국들의 방위비 부담 확대를 강조해 왔는데, 이번에는 실제 군사력 투입을 요구했다는 점에서 의미가 다르다는 평가가 나온다.한국이 참여할 경우 아덴만에 파병된 청해부대의 역할이 주목된다. 한국은 2020년 미국과 이란 간 긴장이 높아졌을 당시에도 청해부대 작전 범위를 호르무즈 해협까지 확대해 한국 선박을 보호하는 작전을 수행한 전례가 있다.당시 정부는 미국이 추진하던 호르무즈 해협 공동 방위 체계에 직접 참여하는 대신 청해부대 작전 범위를 넓히는 방식으로 사실상 독자 파병 형태를 취했다. 이는 미국과의 동맹 관계를 고려하면서도 이란과의 갈등을 최소화하려는 선택으로 해석됐다.이번에도 정부는 미국의 요구와 한미 동맹, 중동 분쟁 개입에 따른 위험 등을 동시에 고려해야 하는 상황에 놓일 것으로 보인다. 특히 한국이 수입하는 원유의 3분의 2 이상이 호르무즈 해협을 통과하는 만큼 해협 안정은 경제와 안보 측면에서 중요한 문제다.중국의 경우 이란과 가까운 관계에 있는 데다 미국과 전략 경쟁 관계에 있어 군함 파견 요구에 응할 가능성은 낮다는 관측이 나온다. 다만 중국의 이란산 원유 의존도를 겨냥한 외교적 압박 메시지라는 해석도 제기된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com