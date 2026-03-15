[속보]'석유 최고가'제 약발 통했다...기름값 하락세 지속

석유 최고가격제 시행 사흘째인 15일 전국 평균 주유소 기름값이 하락세를 이어갔다.유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1842.1원으로 전날보다 3.2원 내렸다.경유 가격은 같은 시각 1843.6원으로 4.4원 하락했다.한때 20원 이상 벌어졌던 경유와 휘발유의 가격 격차는 크게 줄어 비슷해졌다. 석유 최고가격제 공급가격 최고액에서 경유 가격이 휘발유보다 낮게 책정되면서 경유 가격 하락 속도가 더 빨랐기 때문으로 풀이된다.전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 주유소도 하락세를 이어갔다.서울 평균 휘발유 가격은 L당 1865.2원으로 전날보다 2.9원 내렸다.서울 평균 경유 가격은 16.2원 하락한 1854.6원으로 집계됐다.국내 주유소 기름값은 미국·이란 전쟁 발발 이후 지난 10일 최고점을 찍은 후 하락세를 이어가고 있으나 전날에 비해 감소 폭은 줄었다.전날 전국 평균 휘발유 가격은 전일 대비 18.8원 하락한 1845.3원이었다. 경유 가격은 1847.9원으로 전날보다 24.8원 내렸다.김정우 기자 enyou@hankyung.com