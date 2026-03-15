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국내 시가총액 상위 100대 기업의 사외이사 평균 급여가 지난해 처음으로 9000만 원 선을 돌파했다.기업 경영의 투명성을 감시하는 사외이사의 위상이 높아지면서 이들의 처우 또한 가파른 상승세를 보이는 모습이다.15일 기업데이터연구소 CEO스코어가 2024∼2025년 시총 상위 100대 기업 중 비교 가능한 87곳을 조사한 결과에 따르면 지난해 사외이사 1인당 평균 급여는 9122만 원으로 집계됐다.이는 2024년(8799만 원) 대비 약 3.7% 증가한 수치로 사외이사 연봉이 900만원 대에 진입한 것은 이번이 처음이다.기업별로는 삼성전자가 1억 7850만원으로 부동의 1위를 지켰다. 다만 삼성전자의 경우 2023년 2억 317만원을 상회 했던 급여가 2년 연속 소폭 감소하는 추세를 보였다.반면 삼성물산과 삼성바이오로직스를 제외한 삼성의 9개 계열사는 오히려 급여가 상승해 대조를 이뤘다.SK그룹의 약진도 두드러졌다. SK(1억5620만원), SK스퀘어(1억5556만원), SK하이닉스(1억5555만원) 등 주요 계열사들이 나란히 2~4위를 차지하며 상위권에 이름을 올렸다.현대차 역시 전년 대비 3200만 원이라는 최대 폭의 상승세를 기록하며 평균 1억 5214만 원을 기록했다. 기아와 현대모비스 등 현대차 그룹 계열사들이 급여 증가액 상위권에 대거 포진한 점도 눈에 띈다.반면 포스코홀딩스는 전년 대비 16.7%가 급감하며 가장 큰 하락 폭을 기록했고 SK바이오팜(7225만원)과 삼성물산(1억원) 등도 급여가 줄어든 것으로 나타났다.CEO스코어는 조사 대상 기업 중 53곳의 급여가 상승했으며 평균 1억 원 이상의 연봉을 지급하는 기업이 26곳으로 전년보다 4곳 늘어났다고 분석했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com