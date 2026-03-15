인천공항 주기장에 세워진 항공기들. 2022.2.21 사진=연합뉴스

중동 사태 장기화로 국제유가가 고공행진을 이어가면서 내달 국제선 항공권에 붙는 유류할증료가 역대급 수준으로 인상될 전망이다.오는 4월 항공권 발권 시 이달보다 10만 원 이상 비싸질 수 있다는 우려가 나오면서 여행객들의 고심이 깊어지고 있다.15일 항공업계에 따르면 국내 항공사들이 오는 16일 발표하는 4월 유류할증료는 이달보다 크게 상향 조종될 것으로 보인다.이는 유류할증료 책정 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 중동발 리스크로 인해 1갤런당 최소 300센트를 넘어설 것으로 예측되기 때문이다.지난달 기준인 204.40센트와 비교하면 무려 1.5배 이상 폭등한 수준이다.현재 6단계 유류할증료가 16단계로 올라설 경우 대한항공 기준 최고가 할증료는 수 만원 이상 뛸 수 있다.만약 유가가 1갤런당 370센트를 상회할 경우 23단계까지 치솟게 되는데 이는 2016년 이후 최고치였던 2022년 7~8월(22단계)을 뛰어넘는 수치다. 당시 할증료는 최대 32만 5000원에 달했다.항공사들은 수익성 악화와 수요 감소하는 이중고에 직면했다.업계 측은 유류할증료 발권일 기준이라 내달 내 예매가 몰릴 수 있지만 인상 폭이 너무 크면 여행수요 자체가 꺾일 수 있어 고민이라고 전했다.이미 홍콩항공과 에어인디아 등 글로벌 항공사들은 할증료를 최대 35%이상 인상하며 대응에 나섰다.대형항공사들은 유가헤지(위험회피) 전략을 통해 충격을 완화하고 있으나 자금력이 부족한 저비용항공사(LCC)들은 직격탄을 맞고 있다.LCC업계는 최근 국토부와의 회의에서 고유가 타격 보전을 위한 비축유 활용 등 정책적 지원을 강력히 요청했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com