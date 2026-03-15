김 종혁 국민의힘 전 최고위원이 극우 세력에 대해 일침을 가했다.15일 김 전 위원의 SNS에 따르면 그는 “극우 윤어게인 집단은 요즘 이런 가짜뉴스를 만들어 유포하며 사람들을 선동하고 있다”며 “저도 친미에 가깝지만 극우들이 미국과 트럼프를 대하는 태도를 보면 거의 숭배”라고 평가했다.이어 “조선시대에 만동묘를 만들어놓고 이미 멸망한 명나라 황제들의 제사를 지내주던 그 골통 친중 사대주의자들의 모습과 너무나 유사해 놀라울 지경”이라고 지적했다.그는 “선관위 중국간첩 체포 오키나와 이송설부터 시작해 트럼프의 항공모함 파견설에 이어 이제는 미국 FBI와 베네수엘라 마두로가 등장한다”며 “엔추파도스가 어쩌구 하면서 어쭙잖은 스페인어 하나 읊조리면서 뭔가 아는척 한다. 참으로 안타깝다”고 밝혔다.김 전 최고위원은 “세월호 인신공양설, 잠수함 충돌설, 사드전자파 튀김이론, K값 상수 부정선거론, 후쿠시마 오염수 방사능 멍게 등 김어준류 좌파 극단주의자들의 온갖 음모론과 맞서 싸워왔는데 극우들의 망상은 한술 더 뜬다”며 “어르신들, 그리고 극우청년 여러분. 제발 정신 좀 차리자”고 말했다.그는 “이런 정치적 보이스피싱에 속아 호주머니 털어 슈퍼쳇 쏘고, 아스팔트에서 성조기 들고 시위해 미국인들로부터도 비웃음 사지 마시라”고 조언했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com