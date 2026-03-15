'중동발 납사 쇼크'

호르무즈 봉쇄에 원료값 50% 폭등

아시아 석유화학 업계, 퍼펙트 스톰 직면

사진=연합뉴스

韓·日 석유화학 기업 초비상

플라스틱의 핵심 원료인 '납사(Naphtha)' 공급망에 비상이 걸렸다. 중동 전쟁의 불길이 호르무즈 해협으로 번지면서 국제 유가 급등과 운송 차질이 겹친 탓이다. 이미 중국발 공급 과잉으로 체력이 약해진 아시아 석유화학 업계가 이번엔 '원료 고갈'이라는 치명적인 암초를 만났다.15일 파이낸셜타임스(FT)와 S&P 글로벌 에너지에 따르면, 최근 한 달 사이 납사 가격은 약 50% 폭등하며 톤당 875달러 선을 돌파했다. 공급 자체도 불투명하다. 납사 수입 의존도가 높은 한국(60%)과 일본(70%)은 페르시아만 의존도가 절대적인 만큼, 호르무즈 해협의 통행 제한은 곧 산업 전체의 가동 중단 위기로 직결된다.원료 수급이 한계에 다다르자 기업들은 비상 경영에 돌입했다.한국의 경우 국내 최대 에틸렌 생산 기지인 여천NCC는 이미 '불가항력(Force Majeure)'을 선언하며 가동률을 최저 수준으로 낮췄다. LG화학과 롯데케미칼 역시 공급 차질 가능성을 고객사에 통보하며 긴박하게 움직이고 있다.일본에서는 미쓰비시·미쓰이화학이 감산에 들어갔으며, 이데미츠코산은 상황 악화 시 공장 폐쇄까지 검토 중이라는 경고 메시지를 냈다.전문가들은 사태 장기화 시 에틸렌, 프로필렌 등 기초 유분 생산이 마비되어 연관 산업 전체로 타격이 확산될 것이라 우려한다. 업계 관계자는 "단순한 수익성 악화를 넘어 산업 생태계의 생존이 걸린 문제"라며, "석유화학이 국가 공급망에서 차지하는 비중을 고려할 때 정부 차원의 에너지 안보 지원책이 시급하다"고 지적했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com