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SK하이닉스가 부동의 1위였던 삼성전자를 제치고 입사하고 싶은 대기업 1위에 올랐다.커리어 플랫폼 사람인이 성인남녀 2,304명을 대상으로 ‘입사하고 싶은 대기업’을 조사한 결과, SK하이닉스(20%)가 1위에 올랐다.특히 SK하이닉스는 사람인이 관련 조사를 시작한 이래 정상을 지켜온 삼성전자를 제치고 1위에 등극해 눈길을 끌었다. 2위는 삼성전자(18.9%)가 차지하며 선호도 상위권을 반도체 기업들이 싹쓸이했다. 3위는 현대자동차(7.9%), 4위는 네이버(4%), 5위는 삼성물산(3%)이 이름을 올렸다. 이밖에 ▲한화에어로스페이스(2.4%) ▲오뚜기(1.9%) ▲카카오(1.8%) ▲삼성바이오로직스(1.7%) ▲LG전자(1.7%) 순으로 상위 10위권에 포함됐다.선택한 기업에 입사하고 싶은 이유를 묻는 질문에서는 기업의 특성에 따라 선호 요인이 뚜렷하게 갈렸다. 전통적인 강자인 SK하이닉스, 삼성전자, 현대자동차, 삼성물산을 선택한 응답자들은 ‘높은 연봉’을 1위로 꼽았다.반면, 신성장 동력을 확보한 기업들에 대해서는 ‘미래 가치’가 최우선 고려 사항으로 꼽혔다. 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, 네이버를 선택한 응답자들은 ‘회사 비전 및 성장 가능성’을 가장 큰 입사 이유로 선택했다. 이는 최근 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있는 바이오와 방산 산업의 약진이 구직자들의 인식 변화에 직접적인 영향을 준 것으로 분석된다.특히 삼성바이오로직스는 글로벌 바이오 의약품 위탁생산 시장 내 압도적 점유율을, 한화에어로스페이스는 ‘K-방산’ 수출 호조에 따른 유례없는 실적 성장을 기록하며 취업 준비생들 사이에서 ‘성장 잠재력이 높은 기업’이라는 이미지를 공고히 하고 있다.한편, 이번 조사에서 상위권에 오른 주요 기업들은 현재 신입 공개채용을 활발히 진행 중이다.SK하이닉스는 오는 23일까지, 삼성전자와 삼성바이오로직스는 17일까지 신입사원 서류 전형을 진행한다. 한화에어로스페이스는 16일 신입 채용 공고를 오픈하고 본격적인 인재 모집에 나설 예정이다. 해당 기업들의 상세한 채용 일정과 직무별 공고 내용은 사람인 플랫폼을 통해 간편하게 확인할 수 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com