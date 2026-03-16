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도널드 트럼프 미국 행정부가 이번 주 중 호르무즈 해협 내 선박 안전을 위한 다국적 호위 연합 구성을 공식 발표할 전망이다.15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 미 정부가 여러 국가와 연합 구성에 합의했으며 구체적인 작전 시점을 조율 중이라고 보도했다.트럼프 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 직접 거론하며 군함 파견을 압박했다.그는 “많은 나라들 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 나라들이 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라며 동참을 요구했다.트럼프가 언급한 대상 국가들은 아직 확답을 피하고 있다. 청와대는 “한미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해 나가겠다”는 입장을 내놨고 일본 외무성 역시 NHK방송에 “일본은 자국의 대응을 스스로 결정하며 독자적인 판단이 기본 원칙”이라고 말했다.중국대사관 대변인은 CNN방송에 중국은 즉각적인 적대행위 중단을 촉구하고 있다고만 밝히고 영국과 프랑스도 명확한 답변을 내놓지 않았다.트럼프의 ‘호르무즈 구상’이 실질적인 동맹 결성으로 이어질지 귀추가 주목된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com