삼성SDI의 미국 생산 ESS용 배터리. 사진=삼성SDI

삼성SDI가 미국 에너지저장장치(ESS) 시장에서 잇따라 대형 공급 계약을 따내며 글로벌 ESS 사업 확대에 속도를 내고 있다.삼성SDI는 16일 미주법인인 ‘삼성SDI 아메리카(SDIA)’가 미국의 주요 에너지 전문 기업과 ESS용 배터리 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.계약 규모는 약 1조5000억원 수준으로, 공급은 올해부터 2029년까지 단계적으로 진행될 예정이다.계약에 따라 납품되는 배터리는 미국 인디애나주에 위치한 삼성SDI와 스텔란티스의 합작법인 ‘스타플러스 에너지(SPE)’ 공장에서 생산된다.특히 삼성SDI는 이번 프로젝트에 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리와 LFP(리튬인산철) 배터리를 순차적으로 공급할 계획이다.기존 주력 제품인 삼원계 배터리뿐 아니라 LFP 제품에서도 기술 경쟁력을 확보하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.삼성SDI는 최근 미국에서 ESS 수요가 빠르게 증가하는 흐름 속에서 시장 입지를 확대하고 있다.신재생에너지 발전 프로젝트 확대와 인공지능(AI) 산업 성장에 따른 전력 수요 증가가 ESS 시장 확대를 견인하고 있다.앞서 삼성SDI는 지난해 말 미국의 에너지 인프라 개발·운영 기업과 2조원대가 넘는 규모의 ESS용 LFP 배터리 공급 계약을 체결한 바 있다.이번 추가 수주로 미국 ESS 시장 내 입지를 더욱 강화하는 동시에 향후 실적 개선의 기반을 마련했다는 평가가 나온다.이와 함께 삼성SDI는 올해 초에도 미국에서 대형 배터리 공급 계약을 체결했으며, 현재 다수의 글로벌 고객사와 추가 공급 계약을 논의 중이다.업계에서는 최근 삼성SDI가 안전성이 높은 각형(프리즘 스택) 배터리 기술을 앞세워 ESS 공급 계약을 연이어 확보하고 있다는 점에도 주목하고 있다. 이러한 성과가 향후 국내 ESS 중앙계약시장 입찰과 글로벌 수주 경쟁에서도 긍정적으로 작용할 것이라는 분석이다.삼성SDI는 현재 북미 지역에서 사실상 유일한 비중국계 각형 ESS 배터리 공급 업체다.파우치형 대비 내구성이 뛰어난 각형 배터리의 구조적 장점과 함께 화재 안전성 기술, 제품 신뢰도를 강점으로 내세워 미국 에너지 기업들의 요구를 충족시키며 경쟁 우위를 확보했다는 평가다.삼성SDI 관계자는 "최근 잇단 수주 릴레이는 글로벌 ESS 시장에서 삼성SDI의 기술력과 신뢰성을 확인할 수 있는 계기"라면서 "앞으로도 글로벌 고객들의 프로젝트 특성과 성능 요구에 따른 다양한 ESS 수요에 대응할 것"이라고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com