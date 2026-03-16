스크럽 대디, 빙그레 바나나맛우유와 협업한 봄맞이 한정 패키지 선봬

글로벌 청소용품 브랜드 스크럽 대디(Scrub Daddy)가 빙그레의 대표 제품 바나나맛우유와 협업한 봄맞이 한정 패키지를 선보인다. 이번 협업은 글로벌 청소용품 브랜드와 한국의 대표 장수 브랜드가 만난 이색 컬래버레이션으로 주목받고 있다.이번 한정판 패키지는 두 브랜드의 아이코닉한 디자인을 결합한 것이 특징이다. 3월 16일 출시되는 패키지는 바나나맛우유 단지 모양을 그대로 본뜬 스크럽 대디 수세미 2종과 바나나맛우유 6개입으로 구성됐다.수세미는 온도에 따라 경도가 달라지는 플렉스텍스쳐(FlexTexture) 소재의 스크럽 대디 1종과 플렉스텍스처와 레조폼이 결합된 소재의 스크럽 마미 1종으로 구성됐다. 이를 통해 다양한 설거지 상황에 활용할 수 있도록 실용성을 높였다.또한 두 브랜드의 상징적인 디자인을 접목해 주방 인테리어 소품으로도 활용할 수 있도록 한 점도 특징이다. 실용성과 디자인을 동시에 고려한 제품으로, 최근 디자인과 재미를 중시하는 '펀슈머(Fun+Consumer)' 소비층의 관심을 끌 것으로 기대된다.이번 제품은 봄철 대청소와 이사 시즌이 집중되는 3월에 맞춰 기획됐다. 실용적인 주방용품과 바나나맛우유를 함께 구성해 선물용으로도 활용할 수 있도록 했다. 주방 분위기를 밝히는 디자인과 함께 설거지 후 즐기는 바나나맛우유까지 일상 속 작은 즐거움을 제공한다는 메시지를 담고 있다.스크럽 대디 코리아 관계자는 "스크럽 대디의 기술력과 빙그레 바나나맛우유가 만나 새로운 브랜드 경험을 선사할 것"이라며 "두 아이콘의 시너지를 통해 주방에 기분 좋은 변화를 전하고 싶다"고 밝혔다.'스크럽 대디 X 빙그레 바나나맛우유 한정판 패키지'는 바나나맛우유 모양 한정판 스크럽 대디 수세미 2개와 바나나맛우유 6개입으로 구성됐으며, 제품은 3월 16일부터 빙그레 카카오톡 선물하기와 네이버 브랜드스토어에서 한정 수량으로 만나볼 수 있다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com