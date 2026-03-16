홈 한경BUSINESS [속보] 트럼프 “이란과 대화중이나 그들은 대화준비 안돼 있는듯” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603163110b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.16 09:31 수정2026.03.16 09:31 강홍민 기자 도널드 트럼프 대통령(연합뉴스)트럼프 “이란과 대화중이나 그들은 대화준비 안돼 있는듯”강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 김동선의 한화…유통·테크 시너지 활용한 신사업 개척 속도 글로벌 청소용품 스크럽 대디, 빙그레 바나나맛우유와 협업한 봄맞이 한정 패키지 선봬 “군함 보내라” 트럼프 호르무즈 연합 압박 [속보] '韓 파병' 콕 찍은 트럼프 "이주 '호르무즈 호위 연합' 발표 계획" 삼성SDI, 美 에너지 기업과 1.5조 ESS 계약…대형 수주 릴레이