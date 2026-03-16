포스코퓨처엠 포항 인조흑연 음극재 공장 생산라인. 사진=포스코퓨처엠

포스코퓨처엠이 글로벌 자동차 회사와 인조흑연 음극재 대규모 장기 공급계약을 체결했다.포스코퓨처엠은 16일 글로벌 자동차 회사와 약 1조149억원 규모의 인조흑연 음극재 공급계약을 체결했다고 밝혔다.계약 기간은 2027년부터 2032년까지 5년이며, 상호 협의를 통해 연장이 가능하다. 고객사는 경영상 비밀유지를 이유로 계약 종료 시점까지 공개하지 않기로 했다.이번 계약은 포스코퓨처엠이 2011년 음극재 사업에 진출한 이후 체결한 단일 기준 최대 규모 수주다.포스코퓨처엠은 현재 국내 배터리 기업들을 비롯해 글로벌 완성차 기업 등에 음극재를 공급하고 있으며, 2025년 7월에는 일본 배터리 회사, 같은 해 10월에는 글로벌 자동차 회사와 약 6700억원 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 체결한 바 있다.회사 측은 잇따른 대형 수주를 통해 고객 기반을 확대하고 수익성 개선을 통한 사업 성장 기반을 강화하게 됐다고 설명했다.이번 계약은 지난해 10월 체결한 천연흑연 음극재 공급계약과 패키지 성격으로 추진됐다. 포스코퓨처엠은 이를 계기로 향후 양극재와 리튬 사업 등으로 협력 범위를 확대하는 방안도 추진할 계획이다.수주 물량 대응을 위해 생산능력 확대에도 나섰다. 포스코퓨처엠은 지난 5일 약 3570억원을 투자해 베트남에 인조흑연 음극재 공장을 신설하기로 했다.이번 공급계약을 통해 1단계 투자에 대한 고객사 확보를 완료했으며, 향후 추가 수주가 이뤄질 경우 2단계 투자도 검토할 예정이다.회사 측은 베트남 투자를 기반으로 원가와 품질 경쟁력을 강화한 제품을 고객사에 공급할 수 있는 양산 기반을 확대하고, 글로벌 수주 확대를 이어갈 것으로 기대하고 있다.전기차와 ESS 산업에서 배터리 핵심소재인 음극재 공급망 안정화가 중요해지는 가운데, 포스코퓨처엠은 각국의 무역 규제에 대응할 수 있는 공급망 체계와 기술력을 기반으로 이번 수주를 확보했다고 설명했다.국내 유일의 흑연계 음극재 기업인 포스코퓨처엠은 2011년 천연흑연 음극재 국산화를 시작으로 사업에 진출했으며, 2021년 포항에 인조흑연 음극재 공장을 준공해 양산체제를 구축했다.또한 원료부터 중간소재, 제품 생산까지 이어지는 공급망 내재화도 추진하고 있다.인조흑연 음극재는 포스코 제철 공정에서 발생하는 콜타르 기반 석탄계·석유계 코크스를 원료로 활용하고 있으며, 천연흑연 음극재는 포스코그룹을 통해 아프리카 등에서 원광을 확보하고 새만금에 건립을 추진 중인 구형흑연 공장에서 중간소재를 가공하는 공급망 구축을 추진하고 있다.포스코퓨처엠은 천연흑연과 인조흑연 음극재를 모두 양산하고 있으며 전고체 배터리 등에 적용되는 실리콘 음극재 사업화도 추진 중이다.회사는 이러한 제품 포트폴리오와 공정 혁신을 기반으로 기술 경쟁력을 확보하고 있다고 설명했다.이를 바탕으로 국내와 북미, 유럽 지역의 다수 고객사와 양극재 및 음극재 공급 협의를 진행하고 있으며, 사업 경쟁력 고도화와 판매 확대를 통해 글로벌 배터리 소재 기업으로 도약한다는 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com