한국항공우주산업(KAI) 직원들이 경남 사천 본사 공장에서 작업을 하고 있다. 사진=허문찬 한국경제신문 기자

한국항공우주산업(KAI)이 16일 장중 7%대의 급등세를 보이고 있다.이날 유가증권시장에서 한국항공우주는 오전 10시 26분 현재 전장보다 7.33% 오른 19만6100원에 거래되고 있다.개장 직후에는 전장보다 9.14% 오른 19만9400원까지 치솟기도 했다.방산·우주사업에 주력해 온 경쟁사인 한화그룹이 한국항공우주 주식을 7년여만에 다시 매입했다는 소식이 투자 심리를 자극한 것으로 보인다.앞서 한화그룹 방산 계열사인 한화시스템은 지난 13일 공시한 사업보고서에서 지난해 11월 한국항공우주 보통주 56만6635주를 599억원에 매입했다고 밝혔다. 이는 한국항공우주 전체 주식의 0.58%에 해당하는 규모다.한화와 한국항공우주는 한국형 전투기(KF-21) 사업 등에서는 협력업체로 손을 잡고 있지만 우주 사업인 초소형위성 체계를 두고선 입찰 경쟁을 하고 있다.한화시스템은 "지분취득 목적은 항공우주·방산분야 사업과 협력 강화를 위한 것"이라고 설명했다. 다만 "추가 인수계획은 정해진 바 없다"고 밝혔다안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com