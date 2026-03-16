이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.03.12. 청와대사진기자단/국민일보 김지훈

이재명 대통령이 16일 기초연금 부부 감액 제도의 불합리성을 지적하며 ‘하후상박’식 연금 개편 방안을 제안했다.이 대통령은 이날 자신의 SNS를 통해 “부부가 해로 하는 것이 불이익받을 일은 아니”라며 연금 감액을 피하기 위해 위장이혼까지 고민하는 노인층의 현실을 짚었다.현재 기초연금은 소득 하우 70% 노인 부부가 동시 수령할 경우 각각 20%를 감액해 지급한다.이 대통령은 노인 빈곤이 자살의 주요 원인임을 강조하며 재정 부족을 이유로 한 감액 지급을 단계적으로 시정 해야 한다는 의견을 밝혔다.특이 이 대통령은 “고소득 노인과 수입이 전혀 없는 노인의 연금액이 같은 점”을 언급하며 향후 증액분을 저소득층에 더 많이 배분하는 ‘하후상박’식 모델을 대안으로 제시했다.이에 발맞춰 보건복지부는 저소득 부부의 감액률을 2027년까지 15% 2030년 10%로 낮추는 안을 보고했으며 국회에서는 2028년 감액제 전면 폐지를 골자로 한 법안이 논의 중이다.초고령화 사회를 앞두고 기초연금이 노인 빈곤 해소의 실질적 안전망이 될 수 있을지 주목된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com