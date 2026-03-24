투자의 새로운 규칙 外 [이주의 책]

투자의 새로운 규칙마크 H 헤펠레 등 지음│송이루 역│위즈덤하우스│2만5000원코스피 5000, 전 국민 주식 시대, 달라진 시대에 적합한 새로운 투자 규칙이 필요하다. 정부 주도의 ‘머니 무브’와 주식시장 부양이 활기를 띠며 코스피는 연일 사상 최고점을 기록하고 있다. 역대 모든 정부가 경기 부양과 증시 상승을 약속하고 추진했으나 이처럼 드라마틱하게 현실로 펼쳐진 때는 없었다. 도대체 무엇이 달라진 것일까. 이 책은 정부의 역할과 규모에 주목한다. 근래 미국의 GDP 대비 정부 지출은 대폭 증가했다. 코로나19 팬데믹 이후 정부 지출은 GDP의 35~40%를 유지하고 있고 어느 정당이 집권하든 지난 수십 년 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 이제 돈의 흐름을 따라가려면 정부 지출을 이해해야만 한다. 정부 지출이야말로 거대 자본(Big Money)이기 때문이다. 계속 늘어난 미국 정부 지출은 이제 국가 경제의 3분의 1 이상을 차지하며 점차 민간 부문을 밀어내고 있다. 세부 내용에는 차이가 있지만 한국 역시 상황은 다르지 않다. 책을 읽으면 당신의 생애와 노후에는 안정과 평화가 가득할 것이 분명하다.AEO, GEO 생존전략이재홍 지음│미래의창│1만9000원검색 이후의 전략, AI가 당신의 브랜드를 선택하게 하라! 검색의 시대는 끝났다. 인터넷 초기부터 기업의 디지털 전략은 검색 엔진 최적화(SEO, Search Engine Optimization)에 기반해왔다. 검색 결과에서 상위에 노출되면 더 많은 클릭과 고객을 확보할 수 있었기 때문이다. 그러나 생성형 AI의 등장으로 이 구조가 근본적으로 바뀌고 있다. 사용자는 더 이상 수십 개의 링크를 일일이 클릭해가며 비교하지 않는다. AI가 요약한 답을 읽고 바로 결정을 내린다.햇빛 소득 마을이순형 지음│기후대응센터│2만2000원2500개 햇빛소득마을 확산을 위한 170컷 안내서. 우리 시대 삶의 조건을 변화시킬 큰 주제가 있다면 지역 소멸, 기후위기, 에너지 전환을 들 수 있다. 현재도 피부에 와닿지만 향후에 벌어질 일들을 생각한다면 그냥 둘 수 없는 심각한 문제들이다. 이를 고심한 책이 나왔다. 에너지 분야 공학자이고 전력 계통의 혁신을 이야기해 온 이순형 교수가 햇빛소득마을을 출간했다. 햇빛소득마을이 궁금한 누구라도 책을 펼친 지 2시간도 안 돼 그 종합적인 상을 어느 정도 잡을 수 있다.5천만 원으로 시작해 100억 부자가 된 최성락의 투자 이야기최성락 지음│페이퍼로드│1만9800원최근 주식시장이 사상 최고치를 경신하고 “주식 안 하면 바보”라는 말이 다시 회자되면서 투자 경험이 거의 없는 초보 투자자들도 주식시장에 뛰어들고 있다. 각종 커뮤니티, 유튜브, SNS에서는 ‘지금 안 사면 늦는다’ 등 온갖 정보가 홍수처럼 쏟아진다. 하지만 개인투자자들 대부분은 자기만의 확고한 투자 원칙 없이 그때그때 접하는 인터넷 기사와 ‘나만 이런 불장에서 소외될 수 없다’는 분위기에 휩쓸려 거래를 시작했다가 ‘내가 사면 내리고 팔면 오른다’는 하소연을 쏟아내곤 한다.뇌는 어떻게 노화를 늦추는가로버트 P 프리들랜드 지음│노태복 역│현대지성│1만9900원우리나라는 2024년에 이미 고령사회를 지나 ‘초고령사회’에 진입했다. 초고령사회는 전체 인구 중 65세 이상 고령 인구 비율이 20% 이상인 사회를 말한다. 우리 세대는 누구나 오래 사는 시대를 살아가고 있다. 이제 인생을 ‘어떻게 살 것인가’만큼이나 중요한 또 다른 과제가 주어졌다. ‘어떻게 나이 들 것인가.’ 특히 노화는 질병과 떼려야 뗄 수 없는 관계에 있다. 신경퇴행성 질환과도 직결되므로 건강하게 나이 들기 위한 효과적인 방법을 모색해야 한다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com