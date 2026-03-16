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도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 호위 작전 참여를 두고 중국을 향해 전방위 압박에 나섰다.15일(현지시간) 트럼프 대통령은 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “중국은 호르무즈 해협을 통해 석유 90%를 얻고 있다”며 호르무즈 해협 통과 선박을 호위하는 작전에 중국이 참여해야 한다고 주장했다.특히 그는 이달 말 예정된 미·중 정상회담의 연기 가능성까지 언급하며 배수진을 쳤다.이어 그는 2주 정도 남은 미중 정상회담과 관련해 ‘2주는 긴 시간’이라며 호르무즈 참여 여부에 대한 중국의 응답이 회담 일정의 변수가 될 수 있음을 시사한 것이다.이는 재무장관 회담 등을 통해 의제를 조율 중인 중국 측에 사실상 ‘최후통첩’을 보낸 것으로 풀이된다.이날 트럼프 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 한·중·일·영·프 5개국 등 우방국을 향한 압박 수위도 높였다.그는 “호르무즈 해협 수혜자들은 그곳에서 나쁜 일이 일어나지 않도록 돕는 것이 적절하다”며 “응답이 없거나 부정적 반응을 보이면 나토(NATO·북대서양조약기구) 미래에 매우 나쁜 영향을 미칠 것”이라고 경고했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com