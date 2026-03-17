<사진: '더샵 신길센트럴시티' 조감도. 사진=포스코이앤씨>

주택 시장에서 아파트를 바라보는 기준이 점차 변화하고 있다. 과거에는 입지나 가격이 주요 판단 요소였다면, 최근에는 여기에 브랜드 가치가 중요한 기준으로 더해지는 흐름이다. 어떤 브랜드의 아파트에 거주하느냐가 곧 주거 수준과 생활 만족도를 상징하는 요소로 인식되면서다.브랜드 아파트는 건설사의 시공 경험과 설계 노하우가 축적된 결과물이라는 점에서 신뢰도가 높게 형성되는 경우가 많다. 설계 완성도, 단지 관리 체계, 커뮤니티 구성 등 다양한 요소에서 일정 수준 이상의 주거 환경을 기대할 수 있다는 인식이 형성되면서 수요자들의 선호도 역시 꾸준히 이어지고 있다.특히 최근 분양 시장에서는 브랜드 여부가 수요자 선택에 중요한 영향을 미치는 사례도 적지 않다. 브랜드 단지는 설계와 공간 활용, 커뮤니티 시설, 조경 등 단지 전반의 완성도가 높게 형성되는 경우가 많아 실거주 만족도 측면에서도 긍정적인 평가를 받는다.또한 브랜드 인지도는 지역 내 상징성을 형성하는 요소로 작용하기도 한다. 일정 규모 이상의 브랜드 단지가 조성될 경우 해당 지역의 주거 환경을 대표하는 단지로 자리 잡는 사례도 흔히 볼 수 있다.이러한 흐름 속에서 서울 영등포구 신길동 일대에 공급되는 '더샵 신길센트럴시티'가 눈길을 끌고 있다. 포스코이앤씨의 대표 주거 브랜드 '더샵'이 적용되는 단지로, 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 총 2,054가구 규모로 조성되는 대단지 아파트다.대단지와 브랜드가 결합된 단지는 조경, 커뮤니티, 단지 설계 등 다양한 측면에서 체계적인 주거 환경을 형성하는 경우가 많다. 세대 수가 많은 만큼 다양한 커뮤니티 시설과 넓은 조경 공간을 계획할 수 있어 단지 내 생활 환경이 풍부해지는 특징도 있다.입지 여건 역시 눈에 띈다. 단지는 지하철 7호선과 신안산선(예정)이 지나는 신풍역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지에 들어선다. 이를 통해 서남권 주요 업무지구와 강남권으로 이동이 가능하며, 향후 신안산선 개통 시 여의도 접근성도 개선될 것으로 전망된다.교육 환경도 갖춰져 있다. 단지 주변에는 도신초와 대영중·영남중·대영고·영신고 등 초·중·고교가 밀집해 있으며, 공원과 체육시설, 대형 쇼핑·문화시설 등 생활 인프라도 인근에서 이용할 수 있다.주거 공간을 선택하는 기준이 다양해지는 가운데 브랜드는 점차 중요한 요소로 자리 잡고 있다. 브랜드 가치와 대단지 규모, 생활 인프라가 결합된 신규 공급 단지는 이러한 흐름 속에서 시장의 관심을 모으는 경우가 많다.'더샵 신길센트럴시티'의 견본주택은 서울시 용산구 한강대로 일원에 마련될 예정이다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com