웨인힐스브라이언트에이아이 USA, 'Agentic AI Alliance' 생태계 분과 최종 배정

- 과기정통부·NIA 주도 에이전틱 AI 연합 참여…국내외 AI 생태계 협력 확대

- SKT·네이버·LG AI연구원 등 230여 개 기업·기관 참여

웨인힐스브라이언트에이아이 USA가 '에이전틱 AI 얼라이언스(Agentic AI Alliance)'의 생태계(Ecosystem) 분과에 최종 배정됐다고 밝혔다.Agentic AI Alliance는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 주도해 올해 2월 출범한 대규모 인공지능 협력 연합체로, 국내 AI 에이전트 생태계 발전을 목표로 230여 개 이상의 기업 및 기관이 참여하고 있다.해당 얼라이언스는 ▲거버넌스 ▲기술 ▲산업·글로벌 ▲생태계 등 4개 분과 체계로 운영되며, 각 분과는 에이전틱 AI 기술 발전과 산업 확산을 위한 역할을 수행한다.이번에 웨인힐스브라이언트에이아이 USA가 참여하게 된 생태계 분과(Ecosystem)는 AI 기업, 기술, 서비스, 파트너십을 연결해 에이전틱 AI 산업 생태계를 확장하는 역할을 담당한다.특히 얼라이언스에는 SK텔레콤, 네이버클라우드, KT 등 통신·플랫폼 기업과 LG AI연구원, NC AI 등 AI 연구기관, 업스테이지 등 AI 스타트업을 비롯해 현대자동차그룹, LG CNS 등 다양한 기업이 참여하고 있다.이와 함께 글로벌 AI 생태계를 주도하는 기업들도 에이전틱 AI 산업 확장과 관련된 주요 플레이어로 언급된다. 대표적으로 마이크로소프트(MS), AWS, 구글 클라우드, OpenAI, 엔비디아(NVIDIA), IBM 등 글로벌 빅테크 기업과 세일즈포스(Salesforce), 서비스나우(ServiceNow), 허브스팟(HubSpot), 워크데이(Workday), 팔란티어(Palantir) 등 B2B AI 솔루션 기업, 앤트로픽(Anthropic), 크루AI(CrewAI) 등 AI 기술 기업들이 에이전틱 AI 기술 발전 흐름을 이끌고 있다.Agentic AI Alliance는 기술, 산업, 거버넌스, 생태계 분야의 협력을 통해 AI 에이전트 기술의 표준화와 산업 확산을 추진한다.기술 분과에서는 고성능 LLM 및 AI 에이전트 개발 기술 공유를 진행하며, 산업·글로벌 분과는 제조·서비스 등 실제 업무 환경에서의 AX(AI Transformation) 적용을 추진한다. 또한 거버넌스 및 생태계 분야에서는 AI 에이전트 윤리 체계와 인증 인프라 구축을 위한 협력이 진행될 예정이다.얼라이언스는 230개 이상의 기업·기관 참여를 기반으로 국내외 에이전틱 AI 기술 표준과 서비스 모델을 정립하고 글로벌 AI 생태계 경쟁력을 강화한다는 계획이다.인공지능 스타트업 웨인힐스브라이언트에이아이 USA(대표 이수민) 대표는 "Agentic AI Alliance 생태계 분과 참여를 통해 다양한 기업 및 기관과 협력하며 에이전틱 AI 산업 생태계 확장에 기여할 것"이라며 "앞으로도 글로벌 AI 기술 협력과 산업 적용 확대를 위해 적극 참여할 계획"이라고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com