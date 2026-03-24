[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 맞춤형 입찰 전략 서비스 제공, 전자입찰교육원

전자입찰교육원이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 교육(입찰교육) 부문을 6년 연속 수상했다.최근 전자입찰 시장은 단순 투찰을 넘어 정밀한 데이터 분석의 중요성이 커지고 있다. 하지만 방대한 데이터를 직접 분석하기에는 시간과 인력이 부족한 입찰 실무자들이 많다. 전자입찰교육원은 이러한 현장의 어려움을 해결하기 위해 고도화된 분석 프로그램을 전면에 배치해 지원에 나섰다.주요 서비스로는 원본 데이터 가공과 엑셀 편집이 자유로워 사용자 의도에 맞게 데이터를 분석할 수 있는 ‘COA 분석 프로그램’과, 낙찰 확률이 높은 상위 30개의 사정률을 추천해 주는 ‘AOA 분석 프로그램’이 있다.분석 프로그램 교육 수강생을 위한 실질적인 혜택도 다양하게 마련돼 있다. 교육 참여 시 제휴 사이트인 아이건설넷, 전기넷의 이용 기간 무료 연장 혜택을 제공하며, 입찰 전문가가 직접 진행하는 ‘1:1 무제한 피드백’을 통해 입찰 과정에서 발생하는 실무적인 난제들을 즉각적으로 해소할 수 있다.또한, 아이건설넷과 전기넷을 100% 활용할 수 있는 무료 교육도 병행한다. ▲나에게 맞는 사이트 기본 설정법 ▲중요 공고 누락 방지 노하우 ▲사이트 내 무료 분석 프로그램 활용법 등 기초부터 심화까지 아우르는 커리큘럼을 통해 회원들이 입찰의 전 과정을 능숙하게 다룰 수 있도록 돕는다.전자입찰교육원 관계자는 “앞으로도 입찰 시장에서 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 혁신적인 분석 도구와 유익한 교육 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 강조했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com