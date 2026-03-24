[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 지속가능 비건 뷰티 브랜드, 보타랩

보타랩이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 히트상품브랜드(퍼스널케어) 부문을 6년 연속 수상했다.보타랩은 ‘보태니컬 래버러토리(Botanical Laboratory)’의 약자로, (주)리만코리아의 비건 뷰티 브랜드이다. 자연과 과학의 조화를 바탕으로 본연의 아름다움을 되찾는 식물 연구소 콘셉트의 브랜드로 동물성 원료와 동물실험을 배제하고, 프랑스 비건 인증기관 EVE의 ‘EVE VEGAN’ 인증과 이탈리아 V-LABEL 인증을 획득하며 지속가능성과 안전성을 강화했다.최근 출시한 ‘소프트터치 핸드케어 유주제스트’ 2종은 산뜻한 시트러스 향을 담은 데일리 비건 포뮬러 제품이다. 핸드워시는 99.9% 항균 효과와 미세먼지 세정력을 갖췄으며, 보습 성분을 함유해 세정 후에도 촉촉함을 유지한다. 핸드크림은 리만코리아 핵심 원료인 용암병풀수™와 식물 유래 오일을 배합해 4단계 보습 레이어드를 구현, 끈적임 없는 산뜻한 보습감을 완성했다.지난해 선보인 덴탈케어 라인은 기능성과 안전성을 동시에 갖춘 구강 케어 솔루션이다. ‘보타랩 비영풀 치약’은 잇몸질환 예방, 치은염·치주염 예방, 구취 제거, 충치 예방, 치태 제거, 구강 청결 유지 등 6가지 토탈 케어 기능을 갖췄다. 보타랩은 기존 헤어·바디케어 라인에 이어 핸드케어와 덴탈케어까지 카테고리를 확장하며 비건 라이프케어 영역을 넓혀가고 있다.보타랩 관계자는 “6년 연속 수상은 소비자가 직접 선택해 준 결과라는 점에서 더욱 값지다”며“앞으로도 안전성과 기능성을 갖춘 제품 개발을 통해 사람과 자연이 공존하는 지속가능한 비건 브랜드로 책임을 다하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com