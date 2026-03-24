[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 173달톤 최저분자 콜라겐 브랜드, 라이필

라이필이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건강기능식품(콜라겐) 부문을 6년 연속 수상했다.라이필(Lifill)은 (주)농심의 프리미엄 이너뷰티 브랜드로, 대표 제품인 ‘국내 유일 최저분자 173달톤 콜라겐’ 더마콜라겐은 농심의 집약된 제조 기술을 통해 탄생했다. 지난해 9월에는 자사 더마콜라겐 라인 중 최상위 스펙인 ‘더마콜라겐 시그니처RN’을 출시했다.최근에는 올리브베러, 레디영약국, 롯데마트 등 내·외국인 방문객이 많은 오프라인 채널로도 고객 접점을 확대하고 있으며, 미국, 일본 등 해외 수출과 카카오 톡딜, 선물하기 채널에도 론칭 예정이다.콜라겐은 분자 크기가 작을수록 흡수율이 높아지는데, 더마콜라겐의 핵심 원료인 ‘저분자콜라겐펩타이드NS’는 국내 콜라겐 원료 중 가장 작은 최저분자 173달톤이다. 더마콜라겐에는 농심이 독자 기술로 특허 받은 GP 다이펩타이드 효소분해공법이 적용됐다. 시중의 트리펩타이드 구조를 적용하는 다른 콜라겐 제품들에 비해 더마콜라겐이 체내 흡수율에 있어 약 7.2배 더 우수하다는 것이 업체 측 설명이다.(주)농심 관계자는 “더마콜라겐은 추가 인체적용시험을 통해 최단 10일 만에 목, 팔자, 눈가주름 및 발뒤꿈치 각지 개선을 포함한, 31가지 피부 지표 개선을 확인했다”며 “앞으로도 1등 콜라겐 브랜드로써 고객들에게 더 나은 제품으로 보답하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com