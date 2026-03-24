[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 173달톤 최저분자 콜라겐 브랜드, 라이필

라이필(Lifill)은 (주)농심의 프리미엄 이너뷰티 브랜드로, 대표 제품인 ‘국내 유일 최저분자 173달톤 콜라겐’ 더마콜라겐은 농심의 집약된 제조 기술을 통해 탄생했다. 지난해 9월에는 자사 더마콜라겐 라인 중 최상위 스펙인 ‘더마콜라겐 시그니처RN’을 출시했다.
최근에는 올리브베러, 레디영약국, 롯데마트 등 내·외국인 방문객이 많은 오프라인 채널로도 고객 접점을 확대하고 있으며, 미국, 일본 등 해외 수출과 카카오 톡딜, 선물하기 채널에도 론칭 예정이다.
콜라겐은 분자 크기가 작을수록 흡수율이 높아지는데, 더마콜라겐의 핵심 원료인 ‘저분자콜라겐펩타이드NS’는 국내 콜라겐 원료 중 가장 작은 최저분자 173달톤이다. 더마콜라겐에는 농심이 독자 기술로 특허 받은 GP 다이펩타이드 효소분해공법이 적용됐다. 시중의 트리펩타이드 구조를 적용하는 다른 콜라겐 제품들에 비해 더마콜라겐이 체내 흡수율에 있어 약 7.2배 더 우수하다는 것이 업체 측 설명이다.
(주)농심 관계자는 “더마콜라겐은 추가 인체적용시험을 통해 최단 10일 만에 목, 팔자, 눈가주름 및 발뒤꿈치 각지 개선을 포함한, 31가지 피부 지표 개선을 확인했다”며 “앞으로도 1등 콜라겐 브랜드로써 고객들에게 더 나은 제품으로 보답하겠다”고 전했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
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