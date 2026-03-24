[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 촬영장비·소품 온라인 판매 브랜드, 대한(DAEHAN)

대한(DAEHAN)이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 고객만족브랜드(영상촬영장비) 부문을 6년 연속 수상했다.대한(DAEHAN)은 2016년에 설립된 주식회사 대한몰의 인터넷 전문 브랜드로, 촬영 조명, 크로마키 배경지, 스탠드, 미니 스튜디오, 감성 촬영 소품 및 보조 장비 등 다양한 촬영 장비를 공급하고 있다. 대한은 촬영 전문가뿐만 아니라 1인 미디어 크리에이터, 유튜버, 인플루언서 등 다양한 고객층을 위한 촬영 솔루션을 제공하고 있다.대한(DAEHAN)은 촬영 장비의 품질을 중시하면서도 합리적인 가격으로 전문가급 촬영을 구현할 수 있도록 돕고 있다. 특히 전문가가 아니면 쉽게 접근하기 어려운 다양한 촬영용품들도 온라인 플랫폼을 통해 간편하게 구매할 수 있어 일반 사용자들까지 원하는 장비를 손쉽게 구할 수 있다. 또한 직관적이고 사용이 편리한 설계로 초보자들도 부담 없이 장비를 다룰 수 있다.주식회사 대한몰 김현석 대표는 “앞으로도 혁신적이며 사용이 편리하고, 감성적이며 가성비 높은 다양한 촬영 장비를 제공해 소비자들이 ‘나만의 촬영’을 더욱 쉽고 편리하게 할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com