[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 건강식품 전문 브랜드, 더존건강

더존건강이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건강식품(곤약젤리) 부문을 5년 연속 수상했다.‘더 좋은 내일을 위한 더 좋은 선택’을 슬로건으로 2016년 설립된 더존건강은 소비자 중심의 제품 개발과 품질 혁신을 바탕으로 지속적인 성장을 이어왔다. 그 결과 2025년, 창립 10년 만에 연 매출 150억 원을 달성했다.특히 곤약젤리는 최근 ‘헬시플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드와 제로 열풍 확산에 힘입어, 건강을 추구하면서도 맛과 즐거움을 동시에 만족시키는 제품 콘셉트와 함께 더존건강의 대표 스테디셀러 제품으로 자리매김했다.이외에도 더존건강은 2025년 하반기부터 GMP 인증 제조사와 협약을 체결하고 건강기능식품 라인을 본격 확대했다. 루테인, 글루코사민, 오메가3, 멀티비타민 등 총 7종의 건강기능식품을 신규 출시하며 제품 포트폴리오를 다각화하고 있다.관계자는 “올해로 ‘대한민국 소비자선호도 1위’ 5년 연속 수상하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 품질과 신뢰를 최우선 가치로 삼아 지속 가능한 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com