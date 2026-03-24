[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 건축 전문 브랜드, 바른이家

바른이家가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건축(상가단독주택) 부문을 4년 연속 수상했다.바른이家는 주식회사 바른종합건설이 운영하는 건축 브랜드로, 상가단독주택을 중심으로 기획 단계부터 시공, 준공 이후 관리까지 전 과정을 체계적으로 관리하고 있다. 실사용을 고려한 공간 구성과 설계 의도에 충실한 시공을 원칙으로 하며, 현장 중심의 공정 관리와 품질 점검을 통해 안정적인 건축 완성도를 추구하는 것이 특징이다.특히 바른이家는 공정·품질·안전 관리의 균형을 핵심 운영 기준으로 삼고 있다. 불필요한 공정을 최소화하고 필수 공정의 완성도를 높이는 시공 방식을 적용해 합리적인 공사 운영을 이어가고 있으며, 공사 진행 과정의 투명성과 준공 이후 사후 관리에도 지속적으로 대응하고 있다.주식회사 바른종합건설 관계자는 “바른이家는 상가단독주택을 실제로 사용하는 건축주의 입장에서 공정 하나하나를 점검하는 것을 기본으로 하고 있다”며 “이번 수상을 계기로 바른이家 브랜드가 책임 시공과 안정적인 품질을 상징하는 이름으로 자리 잡을 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com