[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 유·초등 스마트학습 브랜드, 윙크(wink)

윙크(wink)가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 교육(유·초등학습) 부문을 3년 연속 수상했다.윙크학습은 유아부터 초등까지 아이의 발달 단계에 맞춘 체계적인 커리큘럼을 기반으로, 디지털과 오프라인 학습을 자연스럽게 연결하는 블렌디드 러닝 시스템을 제공하는 에듀테크 학습 서비스다.특허받은 학습기를 활용한 시청각 기반 학습과 풍부한 지면 교재 활동을 결합해, 영상 시청에 머무르지 않고 보고·쓰고·말하는 과정으로 확장되는 학습 구조를 완성했다. 학습기에서 익힌 개념은 곧바로 문제 풀이와 복습으로 이어지도록 설계되어 이해도와 학습 지속성을 높인다.특히 디지털 학습이 일상화된 환경 속에서도 단순 콘텐츠 소비가 아닌, 능동적인 학습 경험을 구현했다는 점이 차별화 요소로 평가받고 있다. 아이의 연령과 학습 수준에 맞춰 단계적으로 설계된 커리큘럼은 학습 부담을 줄이고, 스스로 공부하는 습관 형성까지 돕는다.윙크학습 관계자는 “이번 수상은 단순한 브랜드 인지도를 넘어, 학습 효과와 교육 철학에 대한 학부모들의 신뢰가 반영된 결과”라며 “앞으로도 아이들이 공부를 ‘해야 하는 일’이 아니라 ‘하고 싶은 경험’으로 느낄 수 있도록 학습 콘텐츠와 환경을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com