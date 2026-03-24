[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 친환경 세제 전문 브랜드, 에코버

에코버가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 생활용품(세제) 부문을 3년 연속 수상했다.에코버는 1979년 벨기에에서 시작된 글로벌 친환경 세제 전문 브랜드로 식물 유래 성분을 기반으로 한 세제를 선보이며 사람과 환경을 함께 고려하는 브랜드 철학을 이어오고 있다. 국내에서는 식기세척기세제, 주방세제, 세탁세제, 생활청소세제 등 일상 전반을 아우르는 제품군으로 친환경 세제 시장을 꾸준히 확대해 왔다.에코버는 단순히 친환경 성분을 사용하는 데 그치지 않고 불필요한 요소를 덜어내는 방식으로 차별화를 이어오고 있다. 무색소·무향의 제로 라인을 비롯해 저자극 세정 기준을 지속적으로 확대하며, 민감한 생활 환경에서도 부담 없이 사용할 수 있는 세제를 선보여 왔다. 이러한 기준은 일회성 트렌드가 아닌, 브랜드 전반에 일관되게 적용되는 에코버의 제품 철학이다.최근에는 소비자 세탁 환경에 맞춘 세탁세제 라인업을 강화했다. 기본 세탁을 위한 케어 세탁세제와 저자극 제로 세탁세제, 강력한 세정력을 앞세운 딥클린 세탁세제, 유색 의류를 위한 컬러 세탁세제, 간편함과 고농축 세정을 갖춘 캡슐 세탁세제까지 세탁 목적에 따라 선택할 수 있도록 구성했다.에코버 공식 수입사 (주)에코에이스 관계자는 “앞으로도 환경과 일상을 함께 고려한 세제를 통해 소비자 곁에 오래 남는 브랜드가 되겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com