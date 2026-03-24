[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 주방 씽크볼 전문 브랜드, 백조씽크

백조씽크가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 고객만족브랜드(씽크볼) 부문을 3년 연속 수상했다.백조씽크는 주방 씽크볼 전문 브랜드로, 가족 건강과 식품 위생에 직결되는 주방 환경을 보다 안전하고 편리하게 만들기 위한 제품 개발에 집중해 왔다. 소재 선정부터 생산 공정, 마감 품질까지 전 과정에서 꼼꼼한 기준을 적용하며, 사용자의 실제 주방 환경을 고려한 라인업을 꾸준히 확대하고 있다.특히 백조씽크는 제품력뿐 아니라 설치, 상담, 사후관리까지 이어지는 고객 서비스 품질을 강화해 소비자 만족도를 높여왔다. 씽크볼 특성을 고려해 내구성, 위생성, 사용 편의성을 균형 있게 설계하고 오랫동안 안심하고 사용할 수 있도록 품질 관리를 최우선 가치로 삼아왔다.2025년에는 주요 백화점에서 팝업을 진행하며 고객과의 접점을 한층 넓혔다. 팝업 현장은 백조씽크의 다양한 씽크볼 제품을 체험하는 공간으로 구성해 제품별 특징을 소비자가 직접 경험할 수 있게 했다. 현장 상담과 피드백이 활발히 이뤄지며 브랜드 신뢰와 만족도가 더욱 높아졌다는 평가를 받았다.이외에도 백조씽크는 합리적인 비용으로 씽크볼을 교체하는 리폼 서비스를 운영하고 있다. 별도의 철거 없이 씽크볼과 수전을 탈착해 교체하는 방식으로 주방 인테리어를 새로 한 듯한 효과를 주는 것이 특징이다. 주방 전체 리모델링 대비 10% 수준의 비용과 공사 시간이 1~2시간밖에 소요되지 않아 고객 만족도가 높은 서비스로 꼽힌다.관계자는 “앞으로도 고객 생활에 더 큰 편리함과 가치를 더하는 씽크볼을 개발해 나가겠다”라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com