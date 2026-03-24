[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 투자 정보 플랫폼, 대한피앤에스

대한피앤에스가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 정보서비스(투자정보제공) 부문을 2년 연속 수상했다.대한피앤에스는 맞춤형 투자 정보와 데이터 분석을 제공하는 투자 정보 플랫폼이다. 급변하는 금융 시장에서 개인 투자자들이 객관적이고 올바른 투자를 할 수 있도록 돕는 목표를 지향하고 있으며, 최근 여의도 본사를 확장 이전하며 시장 영향력을 더욱 키워나가고 있다.특히 대한피앤에스가 새롭게 선보일 예정인 NEXT VALUE: AI 매매 프로그램은 단순한 지표 분석을 넘어, AI가 실시간으로 시장의 변동성을 감지하고 하락장과 상승장 모두에서 수익 기회를 포착하는 양방향 헤징(Hedging) 로직을 탑재한 것이 특징이다. 또한 초고속 데이터 처리를 통해 리스크는 최소화하고 효율은 극대화해, 투자자들이 시대를 앞서가는 스마트한 매매를 경험할 수 있도록 설계되었다.대한피앤에스 관계자는 “AI 시대에 발맞춰 투자자들에게 가장 필요한 것은 감정에 휘둘리지 않는 정교한 시스템”이라며 “이번에 도입한 AI 매매 프로그램은 초보자부터 전문가까지 누구나 안정적인 투자 포트폴리오를 구축할 수 있도록 돕는 획기적인 도구가 될 것”이라고 밝혔다.이어 “앞으로도 주식·가상자산 전문가들과 함께 차별화된 투자 솔루션을 지속적으로 업그레이드할 예정”이라고 덧붙였다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com