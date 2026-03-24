[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 에듀테크 브랜드, 디벨로켓

디벨로켓이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 교육(게임) 부문을 수상했다.디벨로켓은 1988년 경일전산원으로부터 시작된 IT교육 전문 기관이다. 최근 ‘경일게임IT아카데미’에서 ‘디벨로켓’으로 브랜드 명칭을 변경하며, K-콘텐츠 산업을 선도하는 에듀테크 기업으로 제2의 도약을 선포했다.현재 디벨로켓은 ▲게임기획 ▲유니티 개발 ▲언리얼 개발 ▲게임 그래픽 ▲게임 서버 ▲게임 데이터 분석 ▲웹 풀스택 등 다양한 실무 교육 과정을 운영 중이다.디벨로켓의 강점은 현업에 즉시 투입 가능한 ‘실전형 인재’ 양성에 있다. 언리얼·유니티 개발, 게임 기획 등 핵심 과정은 베테랑 현업 멘토진이 직접 지도한다. 수강생들은 기획 단계부터 게임 출시, 포트폴리오 완성까지 전 과정을 경험하며 1대1 밀착 피드백을 통해 직무 역량을 체계적으로 강화한다.최근에는 AI 리딩 기업인 NC AI와의 전략적 파트너십을 통해 차별화된 교육 모델을 구축했다. 멀티모달 AI 솔루션인 ‘VARCO(바르코)’를 실무 현장에 적극 도입해 텍스트, 이미지, 3D, 음성을 복합적으로 처리하는 차세대 AI 인재를 양성하고 있다. 또한 플리더스 등 주요 기업과의 MOU를 통해 실무 중심의 AI 활용 역량을 체득할 수 있는 환경을 조성했다.디벨로켓 서혁준 부원장은 “앞으로도 AI 시대를 선도할 핵심 인재 양성을 위해 K-콘텐츠를 선도하는 교육 생태계를 견고히 구축해 나갈 것”이라고 소감을 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com