[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 저통증·저자극 시술 전문 왁싱샵, 숲왁싱

숲왁싱이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 고객만족브랜드(왁싱샵) 부문을 수상했다.숲왁싱은 고객의 피부 타입과 컨디션을 고려한 맞춤형 시술을 중심으로, 통증과 자극을 최소화한 왁싱 서비스를 제공하는 저통증전문 왁싱브랜드다. 천연 제품 사용과 세심한 시술 프로세스를 통해 왁싱에 대한 부담을 낮추고, 보다 편안한 관리 경험을 제공하는 데 집중하고 있다.특히 시술자의 숙련도와 테크닉에 따라 고객 만족도가 크게 달라지는 왁싱 특성을 고려해, 숲왁싱은 상담부터 시술, 사후 관리까지 전 과정을 체계화했다. 프라이버시를 고려한 시술 환경과 위생 관리 시스템을 강화해 신뢰도를 높였으며, 이러한 운영 철학이 높은 재방문율과 안정적인 고객 만족으로 이어지고 있다.숲왁싱 관계자는 “이번 수상은 고객의 입장에서 통증과 불안을 줄이기 위해 고민해온 노력이 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 저통증·저자극 시술을 기반으로 고객이 안심하고 선택할 수 있는 왁싱 브랜드가 되기 위해 지속적으로 서비스 품질을 높여 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com