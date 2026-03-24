[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 비타민 전문 건강기능식품, 웰로리아

웰로리아가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 건강기능식품(비타민) 부문을 수상했다.웰로리아는 건강기능식품과 유기농 건강식을 비롯해 소비자들이 부담 없이 시작할 수 있는 건강습관을 위해, 고품질 제품을 선보이고 있는 건강기능식품 브랜드이다.웰로리아는 기존 건강기능식품 전문 브랜드 ‘경남제약헬스케어’가 2025년 소비자에게 보다 친숙하게 다가가기 위해 브랜드명을 변경하며, 새롭게 출범한 브랜드로 남녀노소 누구나 건강을 챙길 수 있는 다양한 건강식품을 개발 및 출시하고 있다.특히 깐깐한 원료 선정 기준과 엄격한 품질 철학이 소비자와 업계 전반에서 꾸준히 높은 평가를 받고 있다. 무엇보다 누구나 거부감 없이 섭취할 수 있도록 맛과 영양의 균형을 최우선 가치로 삼으며, 차별화된 경쟁력과 신뢰도를 확고히 다지고 있다는 게 업체 측 설명이다.웰로리아 관계자는 “이번 2026 대한민국 소비자선호도 1위 수상은 비타민 건강기능식품 분야에서 저희 브랜드의 가치와 소비자 신뢰가 다시 한번 입증된 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 소비자 모두의 건강을 챙기는 안정성과 품질을 최우선으로 하여, 질 좋은 제품 개발에 신경쓰겠다”고 수상 소감을 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com