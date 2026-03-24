[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 합리적 가격의 국밥 브랜드, 지장수본가전주콩나물국밥

지장수본가전주콩나물국밥이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 프랜차이즈(국밥) 부문을 수상했다.지장수본가전주콩나물국밥은 전통 전주식 콩나물국밥의 맛을 현대적인 운영 시스템에 접목한 한식 프랜차이즈 브랜드다. 고물가 시대에 부담 없이 즐길 수 있는 한 끼를 지향하며, 대표 메뉴인 콩나물국밥을 5,900원이라는 합리적인 가격에 선보여 소비자들의 높은 호응을 얻고 있다.또한 콩나물국밥을 중심으로 한식 메뉴와 분식, 사이드 메뉴 등 20여 가지 메뉴 라인업을 갖춰 다양한 소비자 니즈를 충족시키고 있다. 본사에서 직접 개발한 표준화 레시피를 통해 매장 간 맛의 편차를 최소화했으며, 간소화된 조리 공정과 효율적인 주방 동선을 적용해 인건비 부담을 줄이고 운영 효율을 높였다.넉넉한 양과 깊은 국물 맛을 동시에 잡았다는 평가를 받으며 가성비 중심의 외식 트렌드에 부합하는 브랜드로 자리매김하고 있다. 이러한 가격 경쟁력을 바탕으로 실제 현장에서는 5,900원 대표 메뉴를 중심으로 운영하면서도 억대 매출을 달성한 가맹점들이 나오고 있다는 게 업체 측 설명이다.지장수본가전주콩나물국밥 관계자는 “요즘 같은 고물가 시대에 고객에게는 부담 없는 가격과 만족스러운 한 끼를, 점주에게는 안정적인 운영 구조를 제공하는 것이 목표”라며 “앞으로도 메뉴 경쟁력과 운영 시스템을 지속적으로 고도화해, 점주와 고객 모두가 만족할 수 있는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com