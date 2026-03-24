[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 뷰티 전문 브랜드, 테키라(TEKIRA)

테키라(TEKIRA)가 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 뷰티(픽싱 마스카라) 부문을 수상했다.테키라의 대표 제품인 ‘안티그래비티 메탈트임카라’는 기존 솔 브러쉬의 한계를 극복한 2세대 ‘Helix 360’ 메탈 브러쉬를 적용한 것이 특징이다. 또한 초정밀 나노 톱니 설계로 숨은 1mm의 속눈썹까지 정교하게 살려내며, 메탈 소재 특유의 세척 편의성으로 위생과 정교함을 동시에 확보했다.아울러 ‘안티그래비티(Anti-gravity) 시스템’을 적용해 중력을 거스르는 강력한 고정력과 지속력을 구현했다. 최대 47시간 동안 처짐 없는 ‘아이돌 래쉬’를 유지하며, 유·수분에 강한 ‘마그네틱 밀착’ 기술을 통해 번짐과 가루 날림을 최소화한 것이 특징이다.이와 함께 테키라는 제품 안전성을 높이기 위해 정밀 검증 시스템을 도입하는 등 혁신적인 뷰티 솔루션 개발에도 힘써왔다.테키라 관계자는 “이번 수상은 기술적·과학적 접근으로 완벽한 컬링과 지속력을 구현하려 노력한 테키라만의 브랜드 가치를 소비자들이 직접 인정해 주신 결과라 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 혁신적인 공법과 개발을 통해 아름다운 눈매를 유지할 수 있는 고품질의 뷰티 제품을 선보이며 대한민국을 대표하는 뷰티 브랜드로서 위상을 이어가겠다”고 소감을 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com