[2026 대한민국 소비자선호도 1위] 책임보상제 기반의 휴대폰 판매 브랜드, 휴대폰성지 미소폰

휴대폰성지 미소폰이 ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 고객만족브랜드(휴대폰 판매점) 부문을 수상했다.미소폰은 (주)이다글로벌이 운영하는 휴대폰 판매 브랜드로, ‘마진은 줄이고, 고객에게는 더 좋은 가격을’이라는 박리다매 철학에 기반해 2000년대 초반 경기도 화성시 동탄 나루마을에서 첫 문을 열었고 현재는 직영 6개 점, 가맹 10개 점, 제휴 5개 점 등 총 21개 점 네트워크를 구축한 상태다.미소폰의 가장 큰 차별점은 ‘책임보상제(Responsibility Compensation System)’ 도입으로, 휴대폰을 구매한 후 발생하는 요금 오류, 계약 불이행 등 모든 문제를 끝까지 직접 책임진다는 것이다. 여기에 기기 구매부터 사후 관리까지 단 한 명의 전담 컨설턴트가 일관되게 케어하는 ‘원케어 서비스(One-Care Service)’를 더해, 고객이 한 번 미소폰을 찾으면 평생 불편함 없이 사용할 수 있는 환경을 만들어가고자 힘쓰고 있다.채민석 대표는 “20년 가까이 같은 자리에서 고객과 함께 해오면서 느낀 것은, 결국 사람들이 기억하는 매장은 ‘가장 싼 곳’이 아니라 ‘가장 믿을 수 있는 곳’”이라며 “앞으로도 책임보상제와 원케어 서비스를 더욱 발전시켜 휴대폰을 구매한 이후에도 고객이 불편함을 느끼지 않고, 미소폰을 더욱 신뢰할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com