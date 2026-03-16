내 집 마련 ‘사다리’는 옛말...청약통장의 배신

부동산 플랫폼 업체에 따르면 올해 들어 전국에서 신규 분양한 24개 민간단지 가운데 19곳의 평균 분양가가 해당 지역에서 최근 2년 동안 입주한 아파트 시세를 넘어선 것으로 나타났다.
이 가운데 14곳은 주변 시세보다 20% 이상 비쌌다.
분양가가 이렇게 치솟은 이유는 땅값과 원자재 가격, 인건비 등 공사 원가가 크게 올랐기 때문. 여기에 향후 안전관리 비용 증가와 중동 지역 전쟁에 따른 공급망 불안까지 겹치면서 분양가는 더 오를 가능성이 크다는 전망이 나온다.
이런 상황 속에서 청약통장을 포기하는 움직임도 늘고 있다.
최근 2년 사이 청약통장 가입 기간이 3년에서 5년인 가입자는 464만4000명에서 314만 명으로 줄어들어 150만 명 넘게 감소했다.
특히 청년층을 중심으로 이탈이 두드러진다. 실제로 최근 통계를 보면 2030세대의 청약통장 해지나 이탈 규모만 연간 약 158만 건에 달하는 것으로 나타났다.
청약통장 전체 가입자 수도 2022년 약 2천859만 명으로 정점을 찍은 뒤 감소세로 돌아서 누적 240만 명 이상이 청약 시장을 떠난 것으로 집계됐다.
높아진 분양가와 낮은 당첨 가능성, 여기에 대출 규제까지 겹치면서 특히 젊은 층을 중심으로 청약을 통한 내 집 마련이 쉽지 않다는 인식이 확산하고 있다는 분석이 제기된다.
김정우 기자 enyou@hankyung.com
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