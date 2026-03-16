홈 한경BUSINESS [속보] 비트코인 다시 급등···7만4000달러도 돌파 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603164284b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.16 15:26 수정2026.03.16 15:26 강홍민 기자 연합뉴스비트코인 다시 급등···7만4000달러도 돌파강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 중국, 트럼프 ‘군함 파견’ 요구 사실상 거부 "깐부 재회" 기대감에 SK하이닉스 7% 급등…최태원 회장 GTC 참석 고민 깊어지는 한국...트럼프, "파병 여부 기억할 것" 참전 압박 반도체 대장주 반등에 코스피 1%대 상승… 환율은 장중 1500원 돌파 “달걀 한 알에 400원” 삼겹살·한우 값도 줄인상