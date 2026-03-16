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고용노동부는 쿠팡의 새벽배송 노동자 과로사 및 산업재해 은폐 의혹 등의 조사를 위해 산업안전감독에 착수했다고 16일 밝혔다.김영훈 노동부 장관은 이날 개최한 '산업안전 강화 기관장 회의'에서 "산재 은폐 의혹이 제기되고 최근 사망사고가 발생한 쿠팡에 대해 오늘부터 감독에 착수한다"고 밝혔다.노동부는 지난해 12월부터 119 이송환자, 건강보험 부당이득금, 산재 신청, 산재조사표 등 데이터를 분석했고, 산재 미보고 또는 산재 발생사실 은폐 의심 사항 등을 종합해 산업안전감독에 들어가기로 했다.쿠팡 측이 2024년 5월 28일 사망한 고(故) 정슬기 씨 유족에게 산재 신청을 하지 않겠다는 합의서 작성을 요구하는 등 산재를 은폐하고 원인조사를 방해했다는 의혹 등이 이번 감독 대상이다.산업안전보건법 위반 여부 전반에 대한 감독과 2024년 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 통합감독 결과 개선권고 사항 이행 여부 등 감독도 추진한다.쿠팡 본사를 비롯해 쿠팡CLS, 쿠팡풀필먼트서비스(CFS), 캠프 100여곳이 감독 대상이다.노동부는 법 위반사항이 확인되면 관련 규정에 따라 즉시 사법처리 및 과태료 조치한다는 방침이다.김 장관은 "각 관서에서는 법과 원칙에 따라 조치하기 바란다"고 강조했다.앞서 노동부는 지난 1월에는 쿠팡의 불법파견 및 블랙리스트 작성 의혹 등과 관련한 근로감독에 착수한 바 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com