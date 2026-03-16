노동부는 지난해 12월부터 119 이송환자, 건강보험 부당이득금, 산재 신청, 산재조사표 등 데이터를 분석했고, 산재 미보고 또는 산재 발생사실 은폐 의심 사항 등을 종합해 산업안전감독에 들어가기로 했다.
쿠팡 측이 2024년 5월 28일 사망한 고(故) 정슬기 씨 유족에게 산재 신청을 하지 않겠다는 합의서 작성을 요구하는 등 산재를 은폐하고 원인조사를 방해했다는 의혹 등이 이번 감독 대상이다.
산업안전보건법 위반 여부 전반에 대한 감독과 2024년 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 통합감독 결과 개선권고 사항 이행 여부 등 감독도 추진한다.
쿠팡 본사를 비롯해 쿠팡CLS, 쿠팡풀필먼트서비스(CFS), 캠프 100여곳이 감독 대상이다.
노동부는 법 위반사항이 확인되면 관련 규정에 따라 즉시 사법처리 및 과태료 조치한다는 방침이다.
김 장관은 "각 관서에서는 법과 원칙에 따라 조치하기 바란다"고 강조했다.
앞서 노동부는 지난 1월에는 쿠팡의 불법파견 및 블랙리스트 작성 의혹 등과 관련한 근로감독에 착수한 바 있다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
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