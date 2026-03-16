국민의힘 공천관리위원회는 16일 김 지사를 컷오프하는 동시에 추가 공천 접수를 진행한다고 발표했다.
컷오프 소식을 접한 김 지사는 즉각 자신의 페이스북을 통해 "오늘 공관위 결정을 결코 받아들이지 못한다"며 "공관위는 자유민주주의 원칙과 절차를 파괴했다"고 반발했다.
또 "충북도민의 의사를 헌신짝처럼 가져다 버렸다"며 "지금부터 잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
그는 "특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다"면서 자신의 컷오프 배경에 의혹을 제기하기도 했다.
김 지사가 당의 뜻에 따르지 않고 출마를 강행할 경우, 재심 요청과 무소속 출마 두 갈래의 길로 나뉠 수 있다.
앞서 이정현 국민의힘 공관위원장은 김 지사의 컷오프 결정에 대해 "새로운 시대정신을 담아낼 수 있는 인물, 혁신을 이끌 비전과 역량을 갖춘 인물, 시대교체와 세대교체 요구를 힘있게 실천할 지도자가 등장해야 한다고 판단했다"고 설명했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
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