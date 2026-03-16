김영환 충북도지사(한경DB)

6·3 지방선거의 공천 심사로 난항을 겪고 있는 국민의힘이 김영환 충북도지사를 공천배제(컷오프)한 가운데, 김 지사가 즉각 반발하고 나섰다.국민의힘 공천관리위원회는 16일 김 지사를 컷오프하는 동시에 추가 공천 접수를 진행한다고 발표했다.컷오프 소식을 접한 김 지사는 즉각 자신의 페이스북을 통해 "오늘 공관위 결정을 결코 받아들이지 못한다"며 "공관위는 자유민주주의 원칙과 절차를 파괴했다"고 반발했다.또 "충북도민의 의사를 헌신짝처럼 가져다 버렸다"며 "지금부터 잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.그는 "특정인을 정해 놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다"면서 자신의 컷오프 배경에 의혹을 제기하기도 했다.김 지사가 당의 뜻에 따르지 않고 출마를 강행할 경우, 재심 요청과 무소속 출마 두 갈래의 길로 나뉠 수 있다.앞서 이정현 국민의힘 공관위원장은 김 지사의 컷오프 결정에 대해 "새로운 시대정신을 담아낼 수 있는 인물, 혁신을 이끌 비전과 역량을 갖춘 인물, 시대교체와 세대교체 요구를 힘있게 실천할 지도자가 등장해야 한다고 판단했다"고 설명했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com