미국·이란 전쟁 이후 장금상선이 세계 원유 운반 시장을 장악하고 있다. 사진=한국경제신문

중동발 지정학적 위기가 고조되는 가운데, 한국의 중견 해운그룹인 장금상선(Sinokor·시노코)이 초대형 유조선(VLCC)을 활용한 공격적인 베팅으로 막대한 수익을 거두고 있다고 블룸버그 통신이 14일(현지 시간) 보도했다.블룸버그에 따르면 시노코는 미국과 이란의 충돌이 본격화되기 몇 주 전부터 VLCC를 선제적으로 확보하며 선단을 확대했다. 현재 시노코가 운영 중인 슈퍼탱커는 약 150척에 달하는 것으로 추정된다.특히 지난 1월 말 최소 6척의 빈 유조선을 페르시아만에 미리 배치한 전략이 적중했다. 지난 2월 28일 미·이스라엘의 공습 이후 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하자, 원유 저장 공간이 급해진 글로벌 석유 회사들이 앞다퉈 시노코의 선박을 찾기 시작한 것이다.현재 시노코가 받는 용선료는 하루 약 50만 달러(약 7억 5000만원)에 달한다. 이는 지난해 대비 10배 가까이 폭등한 수준으로, 석유 회사들은 이 유조선들을 '부유식 저장시설'로 활용하고 있다.블룸버그는 시노코가 1월에 척당 평균 8800만 달러에 매입한 선박의 경우, 현재의 용선료가 유지된다면 불과 6개월 만에 선가 전액을 회수할 수 있다고 분석했다.운임 수익도 기록적이다. 중동에서 중국까지의 원유 운송비는 배럴당 약 20달러로, 지난해 평균(2.5달러)의 8배에 육박한다.이번 전략은 한국선주협회장을 지낸 정태순 회장의 아들인 정가현 시노코 이사가 주도한 것으로 알려졌다. 시노코는 자산 총액 19조원대 기업으로 2025년 공정위 지정 기업집단 32위에 오른 대기업이지만, 대중에게는 상대적으로 인지도가 약하다.블룸버그는 "이란 전쟁이 글로벌 에너지 시장을 뒤흔드는 가운데 한 한국의 은둔형 해운 사업가가 이번 혼란에서 가장 큰 승자 중 한 명으로 떠오르고 있다"고 평가했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com