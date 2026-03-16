코드잇, 2년 만에 매출 7.5배 상승하며 일반 상장 전환

2017년 프로그래밍 교육 플랫폼으로 시작한 코드잇이 이제는 'AI 기반 인재 인프라 기업'으로 진화해 나가고 있다.성장 동력은 AI 직무에 대한 교육 수요와 AI 전환(AX)에 대한 교육 수요다. 특히 올해 들어서는 AX 교육 수요가 증가하면서 삼성·현대·SK·롯데·한화 등 대기업 그룹사를 포함한 B2B·B2C 고객 기반이 빠르게 확대됐다. 취업 부트캠프 '스프린트'가 전체 매출에서 차지하는 비중은 지난해 80%대에서 올해 1분기 60%대로 낮아지며 매출과 이익의 성장과 더불어 매출 다각화도 가속화되고 있다.코드잇이 그리는 미래는 교육을 넘어선다. 최근 출시한 '케이드'는 면접의 전 과정을 AI로 진행·평가하는 AI 솔루션으로, 국내 출시에 이어 영미권 글로벌 시장에도 진출했다. 또한 코드잇의 HR 사업 부문은 향후 채용 플랫폼으로도 확장을 계획하고 있어, 교육 플랫폼 '코드잇'이 쌓아온 학습 데이터와 '케이드'의 역량 평가가 결합되면 학습-평가-채용을 하나로 잇는 AI 인재 인프라가 완성된다.이 비전을 실현시키기 위한 재무 기반도 충분하다. 지난해 매출은 307억 원으로 2023년 41억 원 대비 2년 만에 7.5배 커졌다. 영업이익은 56억 원(K-IFRS 기준)으로 법인 설립 이래 첫 흑자 전환에 성공했다. 지난해 9월 98억 원 Pre-IPO 투자유치를 완료했으며, 현재 매월 안정적인 영업이익과 현금흐름을 창출하고 있다. 올해 1분기는 매출 100억 원 이상, 영업이익 20억 원 내외가 예상되며, 올해 전체로는 매출 500억 원 이상, 영업이익 100억 원 내외를 내다보고 있다.코드잇은 이 같은 실적을 바탕으로 코스닥 이익미실현 특례 심사를 자진 철회하고 일반 상장으로 방향을 전환한다고 밝혔다.김혜인 기자 hyein51@hankyung.com