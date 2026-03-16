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“참여 여부를 기억하겠다.”도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 16일 차를 맞은 15일(현지시간), 호르무즈 해협 내 유조선 호위를 위한 ‘다국적 연합’ 구축에 박차를 가하며 동맹국들을 향해 강력한 메시지를 던졌다.트럼프 대통령은 이날 플로리다 사저에서 워싱턴 DC로 복귀하는 전용기(에어포스원) 안에서 기자들과 만나, 현재 약 7개국에 연합체 참여를 공식 요구했음을 밝혔다. 이는 전날 소셜미디어 ‘트루스소셜’을 통해 군함 파견을 요청했던 한국, 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국에서 두 곳이 더 늘어난 수치다. 추가로 요청한 국가들이 어디인지는 말하지 않았다.트럼프 대통령은 특유의 직설적인 화법으로 미온적인 태도를 보이는 국가들을 압박했다. 그는 구체적인 국가명을 함구하면서도 “긍정적인 반응을 보인 곳도 있지만, 관여를 꺼리는 국가도 있다”고 언급했다. 이어 “우방의 지원 여부와 상관없이 나는 이 한 마디를 전했다. ‘우리는 당신들의 결정을 기억할 것’(We will remember)”이라고 강조했다. 이는 파병 요청 거부 시 향후 외교·경제적 불이익이 따를 수 있음을 시사한 ‘트럼프식 경고’로 풀이된다.트럼프 대통령은 이번 연합 전력 구성의 정당성으로 ‘수혜자 부담 원칙’을 내세웠다. 그는 “이들 국가가 직접 나서서 자신들의 영역을 보호해야 한다”며 “그곳은 실제 그들의 영토나 다름없으며, 그들이 에너지를 얻는 생명선이기 때문”이라고 주장했다. 연합 전력이 구성되는 즉시 호르무즈 해협 내 작전이 즉각 개시될 것이라는 점도 분명히 했다.특히 최대 원유 수입국인 중국의 참여 여부에 관심이 쏠리는 상황. 트럼프 대통령은 중국의 합류 가능성에 대해 “아직은 말하기 이르다”며 유보적인 입장을 보이면서도, “중국은 석유의 90%를 이곳을 통해 들여온다. 그들이 어떤 선택을 할지는 매우 흥미로운 연구 사례가 될 것”이라며 중국을 정조준했다.미 행정부가 ‘참여 기억’이라는 고강도 압박 카드를 꺼내 듦에 따라, 한국을 포함한 주요 대상국들의 고심은 더욱 깊어질 전망이다.김정우 기자 enyou@hankyung.com