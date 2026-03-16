시진핑 중국 국가 주석. 사진=연합뉴스

중국 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 군함 파견 요구에 대해 "각국은 모든 군사 행동을 즉각 중단해야 한다"며 부정적인 입장을 분명히 했다.린젠 중국 외교부 대변인은 16일 정례 브리핑에서 "호르무즈 해협의 긴장 고조는 국제 물류와 에너지 교역망에 타격을 주고 세계의 안정을 해친다"고 지적했다. 이어 "각국은 추가적인 긴장 고조를 피하고, 지역 정세 불안이 세계 경제로 전이되지 않도록 행동을 멈춰야 한다"고 강조했다.미 측으로부터 파견 요청을 받았는지에 대해서는 "공개할 정보가 없다"며 말을 아꼈다. 또한 트럼프 대통령이 협력 부재를 이유로 미중 정상회담 연기 가능성을 시사한 데 대해서는 "정상 외교는 양국 관계에서 대체 불가능한 전략적 이정표"라며 "현재 방중 문제와 관련해 소통을 지속하고 있다"고 원론적인 답변을 내놨다.이번 사안은 2주 앞으로 다가온 미중 정상회담의 중대 변수로 떠올랐다. 트럼프 대통령이 정상회담 연기 카드까지 꺼내 들며 압박 수위를 높인 상황. 중국은 ‘정상 외교의 전략적 역할’을 강조하며 대화의 끈을 놓지 않으면서도 명확한 확답은 피하는 모양새다.김정우 기자 enyou@hankyung.com