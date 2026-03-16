홈 한경BUSINESS [속보] '특검법 위반' 빗썸, 영업정지 6개월·과태료 368억원 부과 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202603164986b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.03.16 18:36 수정2026.03.16 18:36 강홍민 기자 한경DB빗썸 영업정지 6개월·과태료 368억원 부과강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 한화, KAI 지분 4.99% 확보…'한국판 록히드마틴' 시동 마이다스그룹, AX DAY 개최...기업 맞춤 'AI 채용 에이전트' 공개 중국, 트럼프 ‘군함 파견’ 요구 사실상 거부 "깐부 재회" 기대감에 SK하이닉스 7% 급등…최태원 회장 GTC 참석 고민 깊어지는 한국...트럼프, "파병 여부 기억할 것" 참전 압박