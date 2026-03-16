서울 장교동 한화그룹 사옥. 사진=한화

방산·항공우주 사업을 확대하고 있는 한화그룹이 경쟁사인 한국항공우주산업(KAI) 지분을 7년여만에 다시 확보했다.업계에 따르면 한화그룹은 방산 핵심 계열사 한화에어로스페이스를 중심으로 KAI 지분 4.99%(486만4000주)를 매입한 것으로 16일 확인됐다.앞서 한화시스템은 사업보고서를 통해 지난해 11월 KAI 보통주 56만6635주(지분율 0.58%)를 약 599억원에 취득했다고 밝힌 바 있다.한화그룹이 KAI 지분을 확보한 것은 2018년 한화에어로스페이스가 보유하던 KAI 지분 5.99%를 전량 처분한 이후 약 7년 만이다.한화와 KAI는 한국형 전투기(KF-21) 개발 사업 등 일부 방산 프로젝트에서는 협력 관계를 유지하고 있다.반면 우주 사업 분야에서는 초소형 위성 체계 사업을 두고 경쟁 구도를 형성하고 있어, 이번 지분 확보의 배경을 두고 다양한 해석이 나온다.업계에서는 한화그룹이 방산·우주 사업 포트폴리오를 확대하며 글로벌 방산 기업 수준의 경쟁력을 갖추기 위한 전략적 행보로 보고 있다.한화가 ‘한국형 록히드마틴’을 지향하는 중장기 전략의 일환이라는 분석이 나온다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com