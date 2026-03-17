허태수 GS그룹 회장도 첫 GTC 참석

최태원 SK그룹 회장이 2025년 10월 31일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 환담 후 취재진의 질문에 답하고 있다. 사진=뉴스1

최태원 SK그룹 회장이 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 SAP센터에서 열린 엔비디아의 연례 개발자 회의 'GTC 2026' 현장을 찾았다.재계에 따르면 이날 최 회장은 젠슨 황 엔비디아 CEO의 기조연설 시작 15분 전 식장에 입장했다. 최 회장은 엔비디아의 2인자로 꼽히는 제프 피셔 수석부사장, 곽노정 SK하이닉스 사장과 나란히 앉아 황 CEO의 기조연설을 들은 것으로 알려졌다.최 회장의 이번 방문은 지난달 초 실리콘밸리에서 젠슨 황 CEO와 가진 이른바 '치맥 회동' 이후 한 달 만이다.재계에서는 최 회장이 직접 전면에 나서 삼성전자와의 HBM(고대역폭메모리) 주도권 경쟁에서 승기를 굳히려는 행보로 보고 있다.삼성전자가 최근 6세대 HBM(HBM4) 출하를 시작하며 추격에 나선 가운데, SK하이닉스는 엔비디아와의 견고한 파트너십을 바탕으로 기술 협력 강화에 집중하는 모습이다.양사는 이번 행사 기간 별도 회동을 통해 엔비디아의 차세대 슈퍼칩 '베라 루빈'에 탑재될 HBM4 공급 방안을 집중 논의할 것으로 알려졌다.SK하이닉스는 엔비디아가 요구한 초당 11.7Gb의 전송 속도 최적화 작업을 마치고 현재 최종 인증 절차를 밟고 있다.현장 전시관에는 양사가 공동 개발한 수랭식 기업용 SSD(eSSD)와 SK의 LPDDR5X가 탑재된 엔비디아 슈퍼컴퓨터 'DGX 스파크'의 실물도 전시됐다.한편 이날 행사장에는 허태수 GS그룹 회장도 참석한 것으로 알려졌다.허 회장은 취임 후 실리콘밸리에 벤처투자사를 설립하는 등 AI 신사업 발굴에 공을 들여왔다.허 회장은 이번 GTC를 통해 AI 기술의 최신 트렌드를 살펴보며 GS그룹의 AX 전략에 접목할 방안을 모색할 것으로 보인다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com