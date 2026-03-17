'2025 APEC CEO 서밋'에서 환영사 하는 최재원 SK스퀘어 수석부회장. 사진=최혁 한국경제신문 기자

최태원 SK그룹 회장의 동생인 최재원 SK스퀘어 수석부회장이 지난해 말 퇴직한 SK이노베이션으로부터 약 206억원의 보수를 받은 것으로 나타났다.16일 SK이노베이션이 공시한 사업보고서에 따르면 최 수석부회장은 지난해 퇴직금 98억1000만원과 퇴직금 한도초과액으로 분류된 기타 근로소득 69억6100만원을 지급받았다.여기에 급여 27억원, 상여 11억1800만원이 더해지면서 총 수령액은 205억8900만원으로 집계됐다.퇴직금은 최 수석부회장이 SK이노베이션과 합병 전 SK E&S에서 근무한 기간을 포함한 재직 기간 15년을 기준으로 산정됐다.월 기준급여 2억2500만원을 적용했으며, 사내 규정에 따른 퇴직금 한도 초과분은 기타 근로소득으로 지급됐다.현직 경영진 가운데서는 추형욱 SK이노베이션 대표가 급여 12억원, 상여 7억원, 기타 근로소득 1100만원 등 총 19억1100만원의 보수를 받은 것으로 나타났다.한편 지난해 말 기준 SK이노베이션의 전체 직원 수는 2064명으로 전년(2148명)보다 84명(3.9%) 줄었다.임원 수 역시 같은 기간 112명에서 84명으로 28명(25%) 감소했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com