16일 SK이노베이션이 공시한 사업보고서에 따르면 최 수석부회장은 지난해 퇴직금 98억1000만원과 퇴직금 한도초과액으로 분류된 기타 근로소득 69억6100만원을 지급받았다.
여기에 급여 27억원, 상여 11억1800만원이 더해지면서 총 수령액은 205억8900만원으로 집계됐다.
퇴직금은 최 수석부회장이 SK이노베이션과 합병 전 SK E&S에서 근무한 기간을 포함한 재직 기간 15년을 기준으로 산정됐다.
월 기준급여 2억2500만원을 적용했으며, 사내 규정에 따른 퇴직금 한도 초과분은 기타 근로소득으로 지급됐다.
현직 경영진 가운데서는 추형욱 SK이노베이션 대표가 급여 12억원, 상여 7억원, 기타 근로소득 1100만원 등 총 19억1100만원의 보수를 받은 것으로 나타났다.
한편 지난해 말 기준 SK이노베이션의 전체 직원 수는 2064명으로 전년(2148명)보다 84명(3.9%) 줄었다.
임원 수 역시 같은 기간 112명에서 84명으로 28명(25%) 감소했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
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