자이에스앤디 시공…공항철도·인천2호선 ‘더블역세권’

검암역자이르네 조감도. 자이에스앤디 제공

공항철도와 인천2호선 더블역세권으로 서울 여의도와 마곡지구 접근성이 높은 ‘검암역자이르네’가 5월 공급을 앞두고 있다.자이에스앤디(자이S&D)는 인천 서구 검암역세권 공공주택지구 B-2블록에 조성하는 ‘검암역자이르네’를 분양한다고 17일 밝혔다.‘검암역 자이르네’를 시작으로 본격적인 민간분양 주택공급에 돌입하는 검암역세권 공공주택지구(인천 서구 검암동·경서동 일원)에는 분양가 상한제가 적용돼 역세권 입지에 가격 경쟁력을 두루 갖췄다.‘검암역자이르네’는 지하 3층~지상 25층, 5개 동, 총 601세대 규모로 조성된다. 모든 세대가 실수요 선호도가 높은 ‘국민평형’ 전용면적 84㎡ 타입으로 구성됐다. 각 타입별로는 ▲84A 234세대 ▲84B 246세대 ▲84C 121세대가 있다.검암역은 공항철도와 인천지하철 2호선이 교차하는 인천 서구 교통 허브로 공항철도를 이용하면 마곡, 여의도 등 서울 서부 핵심 업무지구로 빠르게 이동할 수 있다. 검암역에는 서울지하철 9호선 직결(계획)될 예정이라 강남권 접근성도 크게 개선될 것으로 기대된다. 청라IC를 통해 인천국제공항고속도로를 비롯한 광역 도로망도 수월하게 이용할 수 있다.특히 향후 검암역에 복합환승센터 개발 계획이 추진되고 있어 서울 마곡, 디지털미디어시티(DMC), 서울역 등 핵심 업무지구로의 접근성이 더욱 극대화될 전망이다.단지 반경 200m 이내에 초·중학교 및 유치원이 신설될 예정이라 향후 입주민 자녀들이 학교에 도보로 통학이 가능하다.단지는 남향 위주로 배치된데다 전 세대 4베이(Bay) 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍이 잘되도록 했다. 일부 타입에는 3면 발코니 특화 설계로 실사용 면적을 높일 수 있는 서비스 면적이 극대화됐다. 타입에 따라 대형 드레스룸, 현관 창고, 팬트리 등 풍부한 수납공간이 제공된다.단지는 세대 당 약 1.5대의 주차대수와 낮은 건폐율로 쾌적한 주거 환경을 자랑한다. 일부 세대는 바로 앞에 위치한 경서근린공원 조망을 누릴 수 있으며 입주민 모두가 쾌적한 녹지환경을 누릴 것으로 기대된다. 단지 북측에는 근린생활시설 용지가 위치해 생활인프라도 조성될 예정이다.분양 관계자는 “검암역자이르네는 공항고속도로, 검암역 교통 프리미엄, 9호선 직결 등 대형 교통 호재로 인한 압도적인 서울 접근성, 교육 시설, 생활 인프라, 전 세대 4베이 혁신 평면, 쾌적한 공원형 단지 설계를 모두 갖춘 육각형 단지”라며 “검암역세권 내 첫 번째로 공급되는 민간분양 아파트로 택지개발로 정비된 주거환경을 누리면서, 동시에 상징성과 선점 효과를 통해 검암역세권 내 랜드마크로 기대를 모으고 있다”라고 설명했다.자이에스앤디는 ‘검암역자이르네’ 견본주택을 인천 서구 경서동 998번지에 개관할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com